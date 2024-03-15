Терапевт опровергла миф о вреде пальмового масла

В разумном количестве пальмовое масло ничем не опаснее других жиров. Об этом рассказала врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа.

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Она отметила, что в некоторых продуктах содержится пальмовое масло, но его количество строго регламентируется.

— На самом деле делаются специальные анализы на производствах. Токсичность пальмового масла в больших количествах предполагается и тоже не доказана, — уточнила она в комментарии Pravda.ru.

Лапа добавила, что организму непросто перерабатывать пальмовое масло, как и любое другое. Проще перерабатывать обычные ферментированные продукты, например, каши или отварное мясо.

Эксперт добавила, что никакие продукты катастрофического вреда здоровью не нанесут, если не употреблять их чрезмерно.

В свою очередь руководитель технологической компании «Союзкомпонент» Светлана Баласанян добавила, что на некоторых продуктах может стоять пометка «без пальмового масла», но в составе могут быть другие масла низкого качества, например соевое или рапсовое, передает «360».

Исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание», гастроэнтеролог, гепатолог Нурия Дианова рассказала, какое масло полезнее — оливковое или подсолнечное.