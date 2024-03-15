Десять фактов об алкоголе, которые вы могли не знать

Развеиваем мифы и заблуждения о крепком градусе.

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Факт 1. Алкоголь провоцирует развитие кариеса.

Даже умеренное потребление спиртного вредит здоровью полости рта. Объясняется это тем, что этанол способствует вымыванию из организма фосфора, фтора и кальция, которые являются основой для зубной эмали. При нехватки этих минералов зубы начинают разрушаться, возникают различные стоматологические заболевания.

Факт 2. Состояние эйфории, легкости и свободы во время употребления алкоголя является проявлением гипоксии мозга.

Это связано с загущением крови после спиртных напитков — слипшиеся эритроциты с трудом проходят сквозь сосуды, и все ткани организма начинают страдать от недостатка кислорода. Поэтому, каждая порция алкоголя буквально разрушает наш мозг. Чем чаще он подвергается кислородному голоданию, тем больше вероятность развития глубоких неврологических и психических заболеваний.

Факт 3. Алкоголь не только не поможет согреться, но и будет способствовать переохлаждению.

Этанол, попадая в организм, провоцирует резкое, но кратковременное расширение сосудов, а затем их длительное сужение. Кровь в таком случае движется гораздо медленнее и организму сложнее сохранять тепло.

Факт 4. Алкоголь убивает творчество.

Одно из самых устоявшихся убеждений, о том, что спиртное раскрывает творческий потенциал, оказалось мифом. На практике, этанол нарушает процесс ассоциативного мышления, которое необходимо для возникновения новых идей. Интеллектуальная активность в этом случае существенно понижается.

Факт 5. Похмелье может возникать даже после полного очищения крови от алкоголя.

Когда этанол полностью выводится из организма и нейтрализуется ферментами печени, в организме еще какое-то время будет сохраняться кислая среда и пониженное содержание сахара. Именно эти изменения вызывают симптомы похмельного синдрома – жажду, потливость, депрессию, снижение мышечной силы, повышенную утомляемость, тошноту и головную боль. Данное явление еще называют «сухим» похмельем.

Факт 6. «Гена алкоголизма не существует».

Считается, что алкоголизм, как заболевание, не передается по наследству — дети способны скопировать только склонность к нему, через наглядный пример и воспитание от родителей. Единственное, что ребенок может унаследовать генетически — это черты характера, влияющие на склонность к употреблению алкоголя.

Факт 7. Этанол не только не снимает стресс и усталость, но и в разы усилит их проявление.

Алкоголь дает ощущение расслабления только на несколько часов. Когда его действие прекращается, наступает обратный эффект: упадок сил, плохое настроение, чувство тревоги. Спиртное – мощнейший депрессант нервной системы.

Факт 8. Большинство преступлений совершены под алкоголем.

Статистика доказывает: практически 80% самоубийств приходится на людей в состоянии алкогольного опьянения; больше 75% всех изнасилований, убийств, разбоев и грабежей также лежит на совести преступников, которые были в нетрезвом состоянии.

Факт 9. Алкогольные напитки одни из самых калорийных.

Многие не задумываются, какой энергетической ценностью обладает спиртное, и не учитывают выпитые калории. Между тем, водка содержит 235 ккал на 100 мл. Белые, красные вина крепостью 12% содержат 76 и 78 ккал соответственно. Лидеры по калорийности — ликеры и настойки. Эти напитки содержат 325-345 ккал на 100 мл. В итоге, за один вечер можно «выпить» столько же калорий, сколько содержится в целом торте.

Факт 10 . «Почистить» сосуды с помощью алкоголя не получится.

Бытует мнение, что алкоголь способен растворять склеротические бляшки. Это очередное заблуждение. Исследования доказали, что большие дозы алкоголя повреждают сосуды, а значит напротив, способствуют развитию атеросклероза.

Любой алкоголь, независимо от его вида, качество и стоимости – это яд и наркотик, который постепенно отравляет и уничтожает организм человека. Лучший градус для жизни и здоровья – это ноль.