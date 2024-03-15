От дефицита витаминов весной спасет коррекция питания, в частности, включение в рацион кинзы и скумбрии, считает нутрициолог, руководитель научного отдела МИИН Ольга Ильичева. Способы разнообразить свое меню в соответствии с запросами организма она назвала в беседе с «Лентой.ру».

Ильичева посоветовала не путать авитаминоз со снижением содержания витаминов в организме.

«Системное недополучение питательных веществ приводит к развитию специфических заболеваний (цинга, рахит, куриная слепота и других). Авитаминоз считается достаточно редким состоянием, хотя может возникать по причине рафинированного, "промышленного" питания, ограничения в рационе овощей и фруктов», — объяснила она.

Весной же, как правило, 50-80 процентов людей сталкиваются с субнормальной обеспеченностью витаминами, когда поступление в организм необходимых веществ находится на нижней границе нормы или вовсе недостаточно для обеспечения оптимального здоровья. В течение зимы в продуктах, объяснила специалист, постепенно разрушаются следующие вещества: витамины С, D, фолиевая кислота, бета-каротин (предшественник витамина А).

Чтобы спастись от развития дефицитов весной, врач порекомендовала добавлять в рацион суперфуды, которые можно назвать «витаминной таблеткой» среди продуктов.

Суточной нормой витаминов вас обеспечат: витамин С, который содержится в 30 граммах свежей кинзы, 100 граммах болгарского перца, или брокколи, или квашеной капусты; фолиевая кислота, которой богаты субпродукты (печень утиная, гусиная, индейки, курицы) или маш, нут, фасоль бета-каротин: одна средняя морковь или 70 граммов замороженного шпината Ольга Ильичева, нутрициолог

Витамин D, отметила она, нельзя восполнить только с помощью пищи.

«Существует несколько форм витамина D: эргокальциферол (D2) и холекальциферол (D3). D2 поступает организм с пищей (печень трески, грибы маитаке, скумбрия), а D3 синтезируется кожей при солнечном свете, либо поступает в виде добавок», — объяснила Ильичева. Для получения 1000 МЕ витамина D необходимо провести не менее часа в день, открыв не менее одной восьмой площади кожи — лицо, шею, руки до плеч. Если у вас открыты только лицо, шея и кисти, то получить суточную норму витамина D не получится Ольга Ильичева, нутрициолог

Передозировки витаминами из обычных продуктов, говорит Ильичева, бояться не стоит.

«Сочетайте продукты из приведенного списка для профилактики дефицитов в весенний период. Питание — это только верхушка айсберга, причины дефицита могут также лежать в нарушении работы ЖКТ, печени, составе микробиома. При выраженном дефиците можно использовать нутрицевтики», — порекомендовала она.

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