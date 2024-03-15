Главный подвох популярной диеты, который помешает вам похудеть

Популярная средиземноморская диета не дает ученым покоя — то стало известно, что она помогает забеременеть, то из нее решили исключить один продукт. На этот раз критике подверглось оливковое масло— мол, его употребление пустит под откос все ваши достижения в области похудения. И это действительно так, но при одном условии.

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«Чрезмерное потребление оливкового масла без контроля порций может привести к дисбалансу в потреблении энергии, потенциально способствуя положительному энергетическому балансу и последующему увеличению веса или трудностям в достижении целей по снижению веса», — пояснила диетолог Мишель Рутенштейн в беседе с New York Post.

Диетологи тем временем по прежнему одобряют использование этого продукта, например, в качестве заправки для салата, но обеспокоены трендами из Сети — одни блогеры пьют оливковое масло ложками, другие предлагают добавить его в кофе или к мороженому вместо соуса. К поклонникам «жидкого золота» относят и знаменитостей, включая Бейонсе, Гвинет Пэлтроу, Дженнифер Лопес, Кортни Кардашьян, Голди Хоун.

Исследования показывают, что регулярное использование оливкового масла в вашем рационе вместо животных или рафинированных жиров положительно влияет на организм, но все хорошо в меру! Оливковое масло — не исключение.