Действенный способ привести в норму повышенный холестерин

Повышенный уровень холестерина провоцирует ряд опасных заболеваний, предупредила профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Оксана Пивоварова. Действенный способ привести этот показатель в норму она подсказала россиянам в беседе с NEWS.ru.

Чтобы снизить уровень артериального давления и уменьшить всасывание холестерина в кровь, Пивоварова рекомендовала в первую очередь сократить потребление красного мяса и жирного молока, а также исключить трансжиры — чипсы, попкорн, сливки и кондитерские изделия с глазурью. В качестве следующего шага в борьбе с холестерином врач призвала обогатить рацион растворимой клетчаткой и жирными кислотами Омега-3, которые содержатся в рыбе жирных сортов.

Для снижения уровня холестерина, помимо коррекции питания, понадобится изменить образ жизни, считает Пивоварова. Она посоветовала минимизировать потребление алкоголя, постараться сбросить лишний вес, а также ежедневно по 30 минут заниматься спортом и больше двигаться.