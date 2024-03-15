Техника выполнения упражнений: зачем понимать биомеханику суставов

Источник: https://detstrana.ru/novosti/afisha/aktivnyj-otdyh/biomehanika-sustaВ мире фитнеса существуют сотни методов тренировок и десятки тысяч упражнений, а каждый год появляются новые направления. Но все их объединяет одна база — биомеханика движения в суставах. Почему ей стоит уделить отдельное время в зале, рассказывает эксперт-методист и координатор направления групповых программ XFIT Руслан Панов.

© globallookpress

На протяжении всего дня человек двигается: встает сутра с кровати, наклоняется завязать шнурки, поднимается по лестнице, садится за офисный стол или бежит, куда-то опаздывая. Хотя жизнь весьма разнообразна, существует всего девять биомеханик или положений тела, которые без нагрузки встречаются в повседневности: приседание, выпад, наклон, планка, боковая планка, стабилизация (когда сидим на ягодицах лицом вверх с нейтральной спиной), положение «пресс-спина», «квадрат» и ягодичный мостик.

Эти же положения являются основой всех упражнений в зале. Остальное — прогрессирование движения через ротации, приведения, сгибания, разгибания конечностей и так далее. Получается, правильно поставив эти девять базовых биомеханик, можно не только оградить себя от ошибок занятий в зале и дома, но и сделать все движения в обычной жизни безопасными. Тем более что мы повторяем их гораздо чаще, чем во время занятий фитнесом.

«На первый взгляд кажется, что эти движения очевидны и допустить ошибки в них сложно. Но, по моему опыту, в планке правильно стоят всего 15% занимающихся. В остальных упражнениях подобных нюансов тоже много. Поэтому во время создания комплексной системы XFIT Метод, которая обеспечивает сопровождение с первого дня посещения зала и включает диагностику, составление персональной “дорожной карты” занятий и понятный тренировочный план, мы также разработали серию уроков по базовым движениям. В программе для бассейна есть занятие “Техника плавания”, а в зале мы учим технике работы на кардиотренажерах, в блочных тренажерах и со свободными весами», — комментирует Руслан Панов.

Некорректная техника может привести к несимметричной работе сгибателей и разгибателей или правой и левой сторон тела. Результат — изменение осанки и развитие компенсаторных механизмов, которые действуют в течение жизни. В худшем случае возможно появление хронических травм с болевыми ощущениями при движении.

Так что изучение и, главное, создание ощущения правильной техники выполнения упражнений — обязательный этап, который не стоит пропускать. И чтобы продолжать эффективно двигаться к своей фитнес-цели — похудению, набору мышечной массы или любой другой — важно обязательно освоить биомеханику суставов.