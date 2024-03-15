Как пользоваться ирригатором для зубов и кому он нужен

В списке полезных и эффективных средств, обеспечивающих гигиену полости рта, важное место занимает ирригатор. Это специальный инструмент, позволяющий удалить налет и частицы еды из ротовой полости. Как правильно пользоваться ирригатором и кому он нужен, рассказала «Вечерней Москве» врач-стоматолог Татьяна Сумцова.

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Зачем нужен ирригатор

Большинство людей полагают, что стандартная чистка зубов два раза в день гарантирует защиту от кариеса и обеспечивает качественную гигиену полости рта, но это не так. Чтобы добиться видимого результата, зачастую приходится прибегать к дополнительным мерам. Сегодня одним из действенных и эффективных средств является ирригатор для зубов. Он не только удаляет налет, избавляет ротовую полость от частиц пищи, но и служит отличной профилактикой зубного камня и укрепления десен.

Внешне агрегатор похож на ручку, соединенную с компактным резервуаром. После нажатия кнопки к насадке происходит подача воды (или антисептика), которая позволяет удалить все загрязнения, располагающиеся между зубами. Таким образом, ирригатор является достойным средством, усиливающим защиту полости рта. Особенно он показан людям, страдающим от гингивита, поскольку указанный прибор обеспечивает мягкий массаж тканей и улучшение кровообращения. Кроме того, прибор рекомендуется использовать при наличии имплантов, виниров и коронок.

Кому противопоказан

У ирригатора практически отсутствуют противопоказания, за исключением случаев повышенной кровоточивости десен и острого протекания пародонтита. Также не рекомендуется использовать данный прибор после любых операций, произведенных в полости рта.

Какие бывают ирригаторы

Все аппараты в данной категории можно разделить на следующие группы:

стационарные (работают от сети);

портативные (работают от батареи);

проточные (нуждаются в наличии водопроводного крана и не требуют наличия розеток или батареи).

Выбирать подходящий для себя ирригатор нужно в соответствии с собственными запросами.

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Как использовать ирригатор

После основного процесса очищения ротовой полости подготовьте ирригатор к использованию.

Залейте воду или специальный антисептический раствор в специальный отсек.

Активируйте ирригатор, нажав на кнопку, а затем выберите нужный для себя режим.

Расположите конец насадки перпендикулярно деснам и начинайте обработку ротовой полости.

Производить подобную процедуру достаточно раз в день, чтобы обеспечить качественный уход. Кстати, помимо кипяченой воды, в прибор можно заливать специальные антисептические растворы, профессиональные средства для ополаскивания и даже травяные настои, чтобы усилить антибактериальную защиту.

О чем следует помнить при использовании ирригатора

При первом использовании прибора установите самое слабое давление струи. Со временем напор можно усилить.

Работая с ирригатором, держите насадку под углом в 60–90 градусов.Используйте средство в течение 5–10 минут, чтобы очистить ротовую полость.

Противопоказаний у ирригатора практически нет, за исключением отдельных случаев и детского возраста, а вот преимуществ у этого полезного прибора много.