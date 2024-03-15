Можно ли похудеть на таблетках с клетчаткой

Весной просыпается не только природа, но и желание многих людей скинуть набранный за зиму вес. Не все согласны садиться на диеты или потеть в спортзале, зато съесть какую-нибудь чудо-пилюлю — уже да. О том, почему при похудении стоит есть клетчатку и помогают ли БАДы с ней, и рассказала «Секрету» специалистка.

Польза клетчатки

Эндокринолог и диетолог Татьяна Фролова рассказала «Секрету» о том, что специалисты ВОЗ советуют включать клетчатку в ежедневный рацион, потому что она снижает риск:

смертности от всех причин на 15%; общей смертности от онкологии на 13% (особенно колоректального рака и рака молочной железы); развития сердечно-сосудистых заболеваний и ишемической болезни сердца более чем на 20%; развития сахарного диабета второго типа на 16%.

Как клетчатка помогает худеть

Пищевые волокна разбухают, задерживаются в желудке, и ощущение сытости сохраняется на более долгое время. Клетчатка модулирует переваривание других продуктов и может замедлять избыточное поступление глюкозы и холестерина из пищи.

«Кроме того, пищевые волокна относят к пребиотикам: благодаря влиянию на спектр и активность микроорганизмов желудочно-кишечного тракта изменяются физиологические процессы не только в просвете кишечника, но и в организме в целом, что выражается в улучшении клинико-метаболических параметров при ожирении».

Иными словами, клетчатка очень полезна при похудении, но одно лишь добавление её в рацион не поможет значительно потерять в весе. Потребуется ещё сократить суточную калорийность и изменить образ жизни, добавив физическую активность.

Помогают ли БАДы с клетчаткой

Желание добавить пищевые волокна в рацион зачастую приводит людей к продавцам БАДов. Но здесь есть нюанс — пока учёные и медики так и не смогли доказать безусловную пользу и позитивное влияние такой клетчатки на организм и похудение. И неважно, в каком виде были волокна — в таблетках, капсулах, порошках и так далее.

«В отличие от БАДов, клетчатка, получаемая с пищей, также содержит большое количество других необходимых питательных веществ: железо, цинк, магний, селен и витамины группы B. А цельнозерновые продукты, например, в своём составе содержат ещё и белок!»

Опасность БАДов с клетчаткой

Тем, кто решит рискнуть и добавить в рацион пищевые волокна в виде таблеток, стоит помнить о вероятных минусах. Среди них:

газообразование;

спазмы;

необходимость пить большое количество воды;

риск химического повреждения печени (каждый 5-й случай — по вине БАДов);

содержание в составе рецептурных лекарств и наркотических средств;

сомнительная польза для людей с синдромом раздражённого кишечника или дивертикулёзом;

повышенный риск рака эндометрия (но доказательная база пока слабая).

Продукты с клетчаткой

Если говорить о норме пищевых волокон, то на 1000 калорий должно приходиться 14 г, что соответствует 25−34 г в день для большинства взрослых. ВОЗ также рекомендует употреблять 400 г овощей и фруктов в день (это 4−5 порций). Обратить внимание стоит на:

цельнозерновые продукты;

бобовые;

хлеб из муки грубого помола или второго сорта;

нешлифованные крупы (булгур, киноа, гречку, полбу, цельнозерновые макароны и т. д.);

каши долгой варки.

На эти продукты должно приходиться хотя бы 50% суточного потребления углеводов.

«С учётом имеющихся на сегодняшний день данных, следует отдавать предпочтение именно пищевым продуктам, а не биологически активным добавкам. И чем более разнообразным будет ваше меню, тем больше различных полезных пищевых волокон и витаминов вы получите. Снижать вес станет ещё проще и вкуснее!»

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