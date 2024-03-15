Основные причины старения организма и способы его замедления

Процесс старения организма человека, как считается, начинается в 25 лет. Его причины обусловлены генетикой, образом жизни, врожденными и приобретенными патологиями. Физический и спортивный реабилитолог, автор программы восстановления здоровья «100+», обладатель Кубка мира по панкратиону Матвей Одинцев рассказал сайту «Страсти» о том, что может вызвать преждевременное старение и раскрыл способы продления молодости.

© Passion.ru

Как пояснил эксперт, развитие старения может начаться раньше отведенного природой срока из-за вредных привычек, нездорового питания и хронических заболеваний.

«Многие люди обращаются к процедурам омоложения, когда процесс старения уже активно проявляется. Однако важно понимать, что, чем раньше обратить внимание на факторы, которые можно и нужно изменить в своем образе жизни и привычках для замедления процессов старения, тем дольше организм будет оставаться молодым».

Способы замедления старения организма:

Медицинское обследование

Проведите обследование организма для выявления хронических заболеваний. Воспалительные очаги могут находиться в легких, бронхах, мочеполовой системе, кишечнике, сосудах. Эти процессы оказывают негативное воздействие на иммунитет и способны привести к преждевременному увяданию.

Питание

Правильное питание играет огромную роль для поддержания здоровья. Оно обеспечивает организм необходимыми питательными веществами, укрепляет иммунную систему, помогает поддерживать нормальный вес, замедляет старение организма.

Исключение сахара, дрожжей, алкоголя, сдобы, газированных напитков, молочных продуктов, сокращение потребления животного белка, а также использование системы интервального голодания способствуют правильному обмену веществ, улучшению состояния кожи и общего состояния здоровья организма.

Умеренное и раздельное употребление воды и пищи играет важную роль в процессе пищеварения, обмена веществ, работы и здоровья внутренних органов и, как следствие, замедляет процесс старения.

Физическая активность

Регулярные занятия спортом способствуют улучшению обменных процессов и укреплению мышц, что помогает сохранять молодость, поддерживать хорошее самочувствие долгое время.

Физическая активность делает нас счастливее. Во время занятия спортом выделяется эндорфин – гормон счастья, который повышает настроение и общее самочувствие;

Физическая активность делает нас крепче. Регулярные занятия спортом укрепляют наш организм, делая его более выносливыми. Благодаря физической активности улучшается работа сердечно-сосудистой системы, повышается уровень энергии;

Физическая активность помогает поддерживать форму тела, осанку.

Кроме того, человек избавляется от лишнего веса, у него появляется уверенность в себе, его тело становится более совершенным с физической точки зрения.

Многие заболевания, способствующие старению, можно предотвратить регулярными занятиями физкультурой.

Массаж

Массаж играет важную роль в поддержании здоровья и долголетия. Он способствует улучшению кровообращения и лимфоциркуляции, снятию мышечного напряжения, улучшению общего самочувствия, активирует работу потовых и сальных желёз.

Благодаря массажу улучшается эластичность мышц, кожи и суставов, что помогает предотвратить различные травмы и болезни опорно-двигательной системы.

Кроме того, массаж способствует улучшению психоэмоционального состояния, снижению стресса и усталости, положительно стимулирует нервную систему, что также важно для общего здоровья и долголетия.

Однако важно подобрать грамотного и опытного специалиста, который после первой консультации подберет индивидуальную программу.

Профессиональный массаж лица замедлит процесс появления морщин и других признаков старения и поможет дольше не обращаться к оперативному вмешательству.

Исключение стресса, беспокойства и тревоги

Избавление от стрессов, беспокойства и тревоги имеет огромное значение для поддержания здоровья и молодости. Научно доказано – постоянное напряжение, негативные эмоции ускоряют процессы старения организма. Важно найти способы расслабления, медитации, позитивного мышления. Это поможет поддерживать здоровье и молодость долгие годы.

Достаточный ночной сон

Ночной сон играет важную роль для поддержания здоровья и молодости. Во время сна организм восстанавливается, клетки обновляются, а иммунитет укрепляется. Хороший ночной сон помогает уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний, депрессии, даже ожирения. Кроме того, достаточный отдых способствует сохранению красоты и бодрости, так как улучшает цвет лица, уменьшает появление морщин и поддерживает хорошее настроение.