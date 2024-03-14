Ученый-биохимик перечислила полезные свойства очень популярного в России блюда
Научный сотрудник лаборатории экологической биохимии Государственного университета просвещения Людмила Поликарпова перечислила полезные свойства очень популярного в России блюда.
Речь идёт о борще, приготовленном на мясном бульоне. Такой борщ оказывает положительное влияние на организм человека, помогает поддерживать красоту и молодость, передаёт сайт газеты «Спорт-Экспресс».
По словам специалиста, ценность мясного бульона на косточке вообще трудно переоценить. Из кости при приготовлении вывариваются необходимые для нашего организма питательные вещества.
«Коллаген, желатин, белки и аминокислоты оказывают положительное воздействие на соединительную, хрящевую и костную ткани, способствуя улучшению работы суставов, связок и сухожилий», – пояснила биохимик.
Также он отметила, что железо, которое содержится в мясе, необходимо для мышц и крови, а овощи в составе борща богаты клетчаткой, которая улучшает пищеварение, ускоряет обмен веществ и способствует снижению уровня холестерина.
«Морковь содержит бета-каротин – сильнейший антиоксидант, способствующий замедлению процесса старения. Чеснок и лук – эфирные масла, фитонциды, микроэлементы и витамины. Они способствуют укреплению иммунитета от вредоносных инфекций, обладают антибактериальными свойствами, эффективны в борьбе с кишечными паразитами», – резюмировала Поликарпова.