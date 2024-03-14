Ученый-биохимик перечислила полезные свойства очень популярного в России блюда

Научный сотрудник лаборатории экологической биохимии Государственного университета просвещения Людмила Поликарпова перечислила полезные свойства очень популярного в России блюда.

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Речь идёт о борще, приготовленном на мясном бульоне. Такой борщ оказывает положительное влияние на организм человека, помогает поддерживать красоту и молодость, передаёт сайт газеты «Спорт-Экспресс».

По словам специалиста, ценность мясного бульона на косточке вообще трудно переоценить. Из кости при приготовлении вывариваются необходимые для нашего организма питательные вещества.

«Коллаген, желатин, белки и аминокислоты оказывают положительное воздействие на соединительную, хрящевую и костную ткани, способствуя улучшению работы суставов, связок и сухожилий», – пояснила биохимик.

Также он отметила, что железо, которое содержится в мясе, необходимо для мышц и крови, а овощи в составе борща богаты клетчаткой, которая улучшает пищеварение, ускоряет обмен веществ и способствует снижению уровня холестерина.