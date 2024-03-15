Что произойдет с организмом, если делать планку каждый день

Даже минуты достаточно: вот что произойдёт с организмом, если делать планку каждый день
Планка является отличным упражнением для пресса и других мышц. Эксперты рассказали, почему нужно делать её каждый день.
При планке вы опираетесь на предплечья и пальцы ног и стараетесь держать корпус и ноги на прямой линии. Это создаёт большую нагрузку на всё тело.
Преимущества этого упражнения:
- Предотвращает боли в спине, укрепляя нижнюю часть туловища. Планка также очень полезна для осанки.
- Ускоряет метаболизм. Упражнение помогает сжигать калории. В то же время вы наращиваете мышцы.
- Польза для нервной системы. Планка растягивает именно те группы мышц, которые часто напрягаются при стрессе и перенапряжении.
- Улучшает гибкость. Это упражнение растягивает все задние группы мышц: плечи, лопатки, бёдра, икры, ступни и даже пальцы ног. Это облегчает повседневные движения и снижает риск травм во время занятий спортом.
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