Что произойдет с организмом, если делать планку каждый день

Планка является отличным упражнением для пресса и других мышц. Эксперты рассказали, почему нужно делать её каждый день.

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При планке вы опираетесь на предплечья и пальцы ног и стараетесь держать корпус и ноги на прямой линии. Это создаёт большую нагрузку на всё тело.

Преимущества этого упражнения: