Как правильно почистить уши и не оглохнуть

Ушную раковину и наружный слуховой проход «надо просто мыть как лицо», рассказала NEWS.ru терапевт Ольга Чиркова. Медик добавила: ушной проход следует мыть аккуратно и только снаружи, не углубляясь внутрь. По ее словам, попытка вымыть всю серу из уха — ошибка, так как она защищает кожу слухового прохода и барабанную перепонку от травм, пыли и болезнетворных микробов.

Ушную раковину и наружный слуховой проход надо просто мыть, как мы моем лицо, не углубляясь внутрь. Попытка вымыть из уха всю серу — это неверно. Сера защищает кожу прохода и барабанную перепонку от пыли, болезнетворных микроорганизмов и травм. Вырабатывается она у здорового человека в количествах, которое не надо удалять — она выходит из уха сама при жевании. Вот тут можно ее аккуратно убрать, — отметила Чиркова.

Собеседница подчеркнула: если часто пользоваться ватными палочками, добиваясь идеальной чистоты, будут раздражаться церуминозные железы, вырабатывающие основу серы. В результате ее станет еще больше. Чиркова напомнила: иногда у людей бывает либо повышенное образование серы, либо узкий ушной проход, что приводит к образованию серных пробок.

Серные пробки снижают слух и могут при длительном нахождении в ухе вызвать пролежень. Их надо как можно быстрее удалить, но ни в коем случае не пытаться сделать это самостоятельно. Положительный эффект маловероятен, а вот протолкнуть пробку вглубь, к перепонке — шанс велик. Обратитесь к ЛОР-врачу, — подытожила она.

Ранее старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин предупредил, что повреждение родинок могут привести к развитию онкологического заболевания. По его словам, также существует риск перерождения старых родинок в меланому. Специалист призвал очень внимательно относится к образованиям на коже.

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