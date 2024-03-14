Названы три продукта, которые делают завтрак самым вредным приемом пищи

С первым приемом пищи связано много мифов. Дескать, на завтрак можно есть все что угодно, вплоть до торта. На самом деле с утра запускаются важные процессы процессы в организме, поэтому важно, чтобы он был сбалансированным, содержал белки, полезные жиры и углеводы.

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Многим кажется, что каша - идеальный старт дня. Проблема в том, что часто ее готовят с добавлением сахара и едят без белка и клетчатки.

"Если каша на сахаре и с малым содержанием клетчатки, то полезность сомнительна", - подчеркнула в своем Telegram-канале гастроэнтеролог и эндокринолог Диляра Лебедева.

Любителям таких блюд врач посоветовала выбирать каши из цельного зерна и есть их с добавками из фруктов. Подойдут также орехи.

Гастроэнтеролог предупредила, что манная каша на завтрак - самая нежелательная. Она не содержит клетчатки и на 85% состоит из быстрых углеводов. Неслучайно медики сравнивают манную крупу с такими продуктами, как сахар или белая мука.

Стоит задуматься, если на завтрак вы регулярно употребляете смузи. Это чревато резким увеличением выработки глюкозы.

"Чрезмерное количество фруктозы и отсутствие клетчатки (если не добавлять овощи или зерновые) могут принести больше вреда, чем пользы", - предупредила Диляра Лебедева.

Врач также указала на еще одно заблуждение, связанное с употреблением ржаного хлеба. Дескать, берешь с полки супермаркета вместо белого булку черного и получаешь сплошную пользу. Особенно, если сделать бутерброд не с маслом и сыром, а с рыбкой, овощами, салатом.

"Но дело не только в типе муки", - пишет врач, отмечая, что также важны процесс производства и ингредиенты. Ржаной хлеб может быть полезным, но только если он "цельнозерновой и без добавления сахара и "улучшителей", считает специалист.

Врач предложила хотя бы иногда готовить на завтрак сырники на кокосовой муке без сахара (под ягодным соусом), бутерброд с красной икрой, ломтиком авокадо и яйцом пашот, запаривать овсяную крупу (не кашу быстрого приготовления), смешивать киноа, горсть миндаля, льняные семена и салатный микс (плюс два яйца пашот).