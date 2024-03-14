Как предотвратить многие болезни пенсионерам

Ирина Громова, фельдшер, управляющая пансионатом «Тёплые беседы. Люберцы», рассказала "Последним новостям" про важность здорового образа жизни для предотвращения возможных заболеваний в пожилом возрасте.

© Poslednie-novosti.com

Старение неизбежно, но многие болезни можно предотвратить или замедлить, следуя простым рекомендациям. Сердечно-сосудистые заболевания, рак, психические и неврологические расстройства — все они могут быть связаны с образом жизни и наследственностью. Регулярное обследование, контроль за артериальным давлением и массой тела, активный образ жизни, отказ от вредных привычек — вот ключи к долгой и здоровой жизни.

Врач-терапевт "Лахта Клиника" Людмила Фролова отметила, что профилактика болезней у пенсионеров включает в себя регулярные медосмотры, сбалансированное питание, умеренные физические упражнения и контроль веса. Важно отказаться от вредных привычек, таких как курение и чрезмерное употребление алкоголя.