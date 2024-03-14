Эксперты рассказали, как предотвратить многие болезни пенсионерам
Ирина Громова, фельдшер, управляющая пансионатом «Тёплые беседы. Люберцы», рассказала "Последним новостям" про важность здорового образа жизни для предотвращения возможных заболеваний в пожилом возрасте.
Старение неизбежно, но многие болезни можно предотвратить или замедлить, следуя простым рекомендациям. Сердечно-сосудистые заболевания, рак, психические и неврологические расстройства — все они могут быть связаны с образом жизни и наследственностью. Регулярное обследование, контроль за артериальным давлением и массой тела, активный образ жизни, отказ от вредных привычек — вот ключи к долгой и здоровой жизни.
Врач-терапевт "Лахта Клиника" Людмила Фролова отметила, что профилактика болезней у пенсионеров включает в себя регулярные медосмотры, сбалансированное питание, умеренные физические упражнения и контроль веса. Важно отказаться от вредных привычек, таких как курение и чрезмерное употребление алкоголя.
"Питание играет ключевую роль в поддержании здоровья пожилых людей. С возрастом метаболизм замедляется, потребности в питательных веществах меняются. Недостаток витаминов и минералов может усугубить хронические заболевания, такие как остеопороз, диабет 2 типа и сердечно-сосудистые болезни. Правильный баланс белков, углеводов и жиров, а также достаточное потребление фруктов и овощей способствуют поддержанию функционирования организма, укреплению иммунитета и улучшению качества жизни пожилых людей. Балансированный рацион поможет поддерживать здоровье и снизить риск хронических заболеваний", - рассказывает врач.