Полезно ли для мозга периодическое голодание

Прерывистое голодание — популярный диетический подход, помогающий людям сбросить вес. Также этот способ питания помогает восстановить обмен веществ, держать под контролем хронические болезни, замедлить старение, улучшить общее состояние здоровья.

© Ferra.ru

Некоторые исследования демонстрируют, что периодическое голодание может предложить мозгу иной способ получения энергии и обеспечить защиту от нейродегенеративных заболеваний (болезни Альцгеймера). Древние греки считали, что голодание помогает лучше мыслить. Но что показывают современные научные данные?

Прерывистое голодание состоит из коротких периодов ограничения потребления калорий (обычно на 12−16 часов в сутки), за которыми следуют периоды нормального потребления пищи. Далее всё это повторяется снова и снова.

На мозг приходится около 20% энергопотребления организма. Вот четыре способа, при помощи которых периодическое голодание воздействует на наш мозг.

Кетоз. Он представляет собой переход от сжигания преимущественно углеводов к сжиганию жира. Возникает это обычно спустя 12−16 часов голодания. Кетоз может привести к голоду, усталости, тошноте, плохому настроению, раздражительности, запорам, головным болям, «туману» в мозгу. Также с возрастом снижается метаболизм глюкозы, поэтому кетоны могут стать альтернативным источником энергии для сохранения функций мозга и предотвращения развития возрастных нейродегенеративных расстройств и снижения когнитивных функций.

Циркадная синхронизация. Приём пищи в то время, которое не соответствует естественным ежедневным ритмам организма, может нарушить работу органов. Исследования, проведённое среди тех, кто работает посменно, показали, что также это может повысить риск возникновения у людей хронических болезней. Исследование 2021 года с участием 883 взрослых в Италии показало, что те, кто ограничивал приём пищи до десяти часов в день, с меньшей вероятностью сталкивались с когнитивными нарушениями по сравнению с теми, кто ел без ограничений во времени.

© Unsplash/CC0 Public Domain

Митохондрии. Прерывистое голодание может защитить мозг при помощи улучшения функции митохондрий, метаболизма и снижения уровня оксидантов. Основная роль митохондрий — производство энергии. Эти вещества играют ключевую роль в здоровье мозга. Многие возрастные заболевания тесно связаны с дисбалансом энергии. Исследования на грызунах показывают, что голодание через день или сокращение калорий на 40% могут защитить митохондрии мозга или улучшить их работу. Но не все исследования подтверждают это.

Ось кишечник-мозг. Кишечник и мозг «общаются» друг с другом через нервные системы организма. Соответственно, мозг способен влиять на ощущения в кишечнике, а кишечник может влиять на настроение, когнитивные функции и психическое здоровье. При этом отсутствуют чёткие доказательства влияния периодического голодания на когнитивные функции у здоровых взрослых. В рамках одного исследования 2022 года выяснилось, что более низкая частота приёма пищи (менее трёх раз в день) связана с уменьшением количества признаков болезни Альцгеймера при визуализации мозга. Некоторые исследования показали, что ограничение потребления калорий может иметь защитный эффект от болезни Альцгеймера. Также научные данные, связанные с эффектом общего ограничения потребления калорий (а не только с периодическим голоданием), неоднозначны.

Если вы думаете о том, чтобы попробовать периодическое голодание, лучше всего обратитесь за консультацией к медицинскому специалисту. Например, к диетологу.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.