Какие вредные привычки доводят до онкологии

Риск развития рака может серьезно возрасти из-за вредных привычек. Об этом рассказал врач-онколог кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин.

«К онкологии могут привести курение и алкоголь. Также важно заботиться о своем питании: жирная, калорийная пища, фастфуд и недостаточное употребление фруктов и овощей может повысить риск рака желудка, пищевода и прямой кишки», – отметил Черемушкин.

По его словам, лишний вес и ожирение также могут спровоцировать развитие рака. Кроме того, к появлению онкологии нередко приводят сидячий образ жизни и недостаток физической активности, пишет издание News.ru.