Как обогатить кофе антиоксидантами

Многие предпочитают начинать свое утро с чашечки бодрящего кофе, однако есть пара советов, которые могут сделать этот напиток еще более полезным и насытить его антиоксидантами. Об этом рассказала кандидат медицинских наук и врач-диетолог Наталья Денисова.

© Вечерняя Москва

Медик отметила, что для усиления положительного влияния кофеина на организм можно добавить в напиток пару долек лимона или свежевыжатый сок цитруса.

— От такого напитка вы получите больше антиоксидантов — из самого кофе, а также из лимона, — пояснила диетолог.

Наталья Денисова добавила, что антиоксиданты могут предотвратить процессы окисления, провоцирующие преждевременное старение организма. Чтобы перестать пить кофе с сахаром и снизить его калорийность, врач рекомендует пить его с корицей, которая обладает сладковатым вкусом, передает Aif.ru.

Исследователи Юго-Западного медицинского центра Техасского университета провели исследование, в рамках которого развеяли популярный миф о вреде кофе для тех, кто страдает от аритмии.

Сомнолог Дебора Ли посоветовала отказаться от кофе сразу после пробуждения. По словам эксперта, это не лучший способ взбодриться утром: напиток тормозит работу способствующих сну аденозиновых рецепторов в мозге, блокирование этих рецепторов практически сразу после звонка будильника может навредить здоровью.