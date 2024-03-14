Перечислены полезные для здоровья ультраобработанные продукты

В последние годы слово «ультраобработанные» воспринимается как синоним того, что нужно избегать любой ценой. Отчасти это правда, и исследования подтверждают это. Тем не менее даже в таких продуктах содержатся полезные для организма вещества.

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Хлеб. Приготовленный из цельного зерна — один из самых полезных для организма продуктов. Исследования показывают, что диета с высоким содержанием цельнозерновых продуктов может помочь предотвратить развитие диабета 2 типа, болезней сердца и возникновение инсульта.

Консервированные супы. Существуют варианты, в которых мало натрия и много белка.

Батончики мюсли. Когда в них мало подсластителей и много овса, они становятся полезными. На этикетке с батончиком должно быть указано, что в нём 7 г или меньше сахара.

Коктейли. В некоторых из них бывает меньше сахара и калорий, чем обычно.

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Сухие завтраки. Некоторые производители делают здоровые варианты таких продуктов.

Замороженные блюда. Некоторые бренды специально создают блюда с минимальным количеством консервантов и короткими списками ингредиентов.

Вяленое мясо. Чтобы выбрать мясо, которое подвергается меньшей обработке, ищите бренды, в составе продуктов которых всего несколько ингредиентов, или покупайте мясо из лосося.

Упакованная овсянка. Выбирайте такую, в которой много клетчатки и белка и мало сахара.

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