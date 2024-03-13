Помогает ли чай от головной боли

Тем, кто страдает от головных болей, чай может показаться простым способом уменьшить или даже устранить боль и снизить кровяное давление. Однако связь между этим напитком и здоровьем немного сложнее.

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Как это ни парадоксально, но чай может стать как лекарством от головной боли, так и её причиной. Всё зависит от индивидуальных особенностей человека и от типа чая.

Существует большое количество компонентов чая, которые, в зависимости от чувствительности отдельного человека, могут вызвать головную боль. По словам Маши Дэвис, магистра здравоохранения, автора и дипломированного диетолога из Лос-Анджелеса, некоторые чаи (чёрный, матча, улун, Эрл Грей и др.) содержат кофеин. В больших дозах он может привести к головным болям. Кроме того, чрезмерное употребление кофеина может привести к зависимости от него, плохому сну, головным болям.

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Травяные чаи — это тоже популярный вариант при головной боли. Причём они не влияют на организм негативно в этом случае. Однако проблемы могут возникнуть у людей, которые принимают определённые лекарства. При их взаимодействии с травяными чаями может возникнуть головная боль. Наконец, солодка, один из ингредиентов травяного чая, связана с повышением уровня альдостерона в крови, что может привести к головным болям.

Головную боль способны вызвать и некоторые компоненты других видов чая. Это танины (дубильные вещества), гистамин.

Но употребление чая — это, по сути, отличный способ увеличить потребление воды и поддерживать здоровый уровень гидратации. Даже лёгкое обезвоживание может вызвать головную боль.

Также кофеин на самом деле может облегчить головную боль. Употребление чая с кофеином может сузить расширенные кровеносные сосуды, тем самым уменьшая симптомы. Но кофеин полезен в умеренных количествах.

Возможно, чай способен уменьшить головную боль, потому что он расслабляет. Результаты одного небольшого исследования показали, что люди, которые выпивали четыре чашки чая ежедневно в течение шести недель, лучше восстанавливались после стресса.

С большей вероятностью облегчат головную боль: мятный, имбирный и лавандовый чай. Также таким действием обладают чаи с куркумином или ромашкой, но подтверждения этой связи необходимы дополнительные данные.

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