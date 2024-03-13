Названо оптимальное количество жиров, которое человек должен получать в день

Диетический жир — один из трёх макронутриентов, необходимых человеку для поддержания здоровья в норме. Жир важен для обеспечения организма энергией, функционирования клеток, защиты органов, производства гормонов и регулирования температуры. Также благодаря этому веществу усваиваются некоторые питательные вещества.

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Существует два основных типа пищевых жиров: насыщенные и ненасыщенные. Во многих жиросодержащих продуктах присутствует комбинациях эти типов, но обычно какого-то одного вида в них намного больше, чем другого. К примеру, в оливковом масле содержится большое количество ненасыщенных жиров, но также есть немного насыщенных.

Количество насыщенных жиров нужно ограничить до не более 10% от ежедневного потребления калорий. Если вы будете получать слишком много таких жиров, то это может привести к повышенному уровню холестерина и болезням сердца.

Также следует ограничить потребление трансжиров. Обычно они содержатся в жирной пище, некоторых хлебобулочных изделиях. Этот вид жиров тоже может повысить уровень «плохого» холестерина.

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Ненасыщенные жиры чаще всего содержатся в растительной пище. Именно их вы должны получать больше всего. При употреблении любого вида ненасыщенных жиров вместо насыщенных можно улучшить показатели холестерина в крови.

В диетических рекомендациях для американцев говорится, что взрослые любого пола должны получать 20−35% калорий из жиров. Для человека, потребляющего 2000 ккал в день, это около 45−78 г жира в сутки. При высоком уровне холестерина лучше всего потреблять не более чем 6% от ежедневного количества калорий в виде насыщенных жиров.

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