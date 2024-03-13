Кардиолог посоветовал есть йогурт и сыр каждый день

Кардиолог назвал два неожиданных продукта, которые нужно есть каждый день
Исследования не выявили преимуществ потребления обезжиренных молочных продуктов — уверен кардиолог и профессор медицины Университета Тафтса Дариуш Мозаффариан. Об этом ученый рассказал в интервью The New York Times.
Мозаффариан рекомендует употреблять по крайней мере одну-две порции йогурта и сыра в день, без ограничений по жирности. Под йогуртом подразумевается кисломолочный продукт, который принято называть «греческим» — без джемов и какого-либо сахара в принципе.
Коллеги эксперта поддерживают и предлагают добавить в рацион миндаль, кешью, фундук и фисташки, а также рыбу, индейку, куриные грудки и соевый сыр тофу.
«Диета с высоким содержанием постных белков имеет множество преимуществ для здоровья: она уменьшает голод, снижает кровяное давление, помогает контролировать вес, улучшает мышечную массу и силу, а также снижает риск остеопороза, поскольку постный белок отлично подходит для здоровья костей», — приводит слова доктора Майкла Мосли Daily Mail.
Ранее серьезный недостаток обезжиренных продуктов выявило исследование.
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