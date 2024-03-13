Врач: бананы могут принести пользу для сердца

Бананы могут принести пользу для здоровья сердечной мышцы, потому что в них содержатся калий и витамины группы B. Об этом «Москве 24» рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

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«Мышечная ткань нуждается в большом количестве калия. Если он в норме, то мышечная проводимость улучшается, сердцу будет проще работать. Витамины группы B также полезны для него. Понятно, что бананы не спасут от уже имеющихся заболеваний, но для профилактики хорошей работы сердца они полезны», — уточнил эксперт.

Помимо этого, в бананах также есть кремний, который защитит кожные покровы, а также улучшит синтез волос и ногтевой пластины, продолжил врач. Однако потребление этого фрукта важно ограничивать, потому что в нем также содержится большое количество сахара, предупредил Арзамасцев. Физически активным людям без лишнего веса, по его словам, можно съедать один-два банана в день.

Врач-диетолог Елена Соломатина до этого говорила, что самыми полезными бананами являются зеленые, потому что в них содержится наименьшее количество сахара. По ее словам, употребление таких бананов в меньшей степени будет повышать уровень глюкозы в крови.