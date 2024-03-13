The Conversation: соленая пища негативно влияет на микробиом кишечника

Гастроэнтеролог Кристофер Дамман из медицинской школы при Вашингтонском университете рассказал The Conversation, что злоупотребление соленой пищей изменяет состав микробиома кишечника, потенциально повышая риск гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

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Специалист рассказал, что люди уже очень давно используют соль для обработки, сохранения и улучшения качества пищевых продуктов. Ценность соли отчасти заключается в том, что она служит пищевым консервантом, сдерживающим рост нежелательных микробов в пище и позволяющим размножаться желаемым. Именно эта способность соли позволяет изготавливать ферментированные продукты, такие как квашеная капуста и сыр.

В последние несколько десятилетий потребление соли во всем мире резко возросло. По мнению Даммана и многих других врачей, злоупотребление солеными продуктами может провоцировать повышение кровяного давление и увеличить риск сердечных приступов и инсультов.

Гастроэнтеролог также отметил, что соленые продукты могут уменьшать количество полезных кишечных микробов и ключевых метаболитов, которые они вырабатывают из клетчатки в процессе ее переработки. Недостаток этих метаболитов приводит к запуску воспалительного процесса в организме и снижает эластичность сосудов, что, в свою очередь, мешает нормальной работе сердечно-сосудистой системы.

По словам врача, более высокие уровни натрия в кале вследствие изменений кишечного микробиома также в значительной степени связаны с метаболическими нарушениями — диабетом, жировой дистрофией печени и ожирением.