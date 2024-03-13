Диетолог объяснила, почему пост – не диета и для кого он опасен

Некоторые люди считают, что пост – это способ очищения организма и похудения, потому что в это время необходимо отказаться от множества продуктов. Но на самом деле это может принести больше вреда, чем пользы. Врач диетолог-эндокринолог Юлия Бурякова объяснила, кому категорически нельзя поститься.

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«Это касается тех, чей организм особенно сильно нуждается в белке. В частности, детей, беременных и кормящих женщин, людей с онкологией, туберкулезом, анемией, а также сахарным диабетом. Кроме того, пост противопоказан при острых состояниях, например, при инфекционных заболеваниях, поскольку такое питание усугубит их течение», – передает «Тульская служба новостей» слова эксперта.

Здоровым людям поститься не запрещается, однако и им стоит делать это с осторожностью и не доводить организм до опасных дефицитов.

Так, к посту следует подготовиться заранее, а не отказываться резко от всего. Потому что внезапная смена рациона может стать шоком. Поэтому стоит заранее начать снижать количество мяса, жирной пищи, молочных продуктов и увеличивать порции овощей и фруктов.

Совсем голодать нельзя, говорит Юлия Бурякова. Напротив, из-за отсутствия белка приемы пищи должны быть небольшими, но частыми.

Также в рацион следует включить орехи, бобовые, овощи, семечки и соевые продукты.

«Выход из поста так же должен быть щадящим – нельзя в Пасху сразу набрасываться на запрещенную ранее еду и употреблять ее в больших количествах, поскольку это может сильно нарушить пищеварительную систему. Сначала рекомендуется ввести молочные продукты, затем яйца и только через неделю мясо и рыбу. При соблюдении этих правил организм будет чувствовать себя комфортно, а Великий пост пройдет без ущерба для здоровья», – рекомендует диетолог.

Относиться к посту как к диете тоже не следует. То же самое относится и к вегетарианству. Дело в том, что из-за снижения количества белка и увеличения углеводов вес, наоборот, может сильно вырасти, соответственно, следить за питанием важно тщательно и не стоит есть за три часа до сна.