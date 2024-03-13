Аллерголог объяснил, можно ли пить воду перед сдачей анализа крови

В некоторых случаях перед сдачей анализа крови можно пить чистую и кипячёную воду, но только в небольших количествах. Об этом заявил врач-аллерголог Владимир Болибок. Эксперта цитируют «Аргументы и Факты» в среду, 13 марта.

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«Самые рутинные анализы, которые, например, люди сдают во время диспансеризации, они не требуют соблюдения какого-то там определенного питьевого режима, и обычно говорят, что можно пить воду, ну, в том количестве, которое вы обычно утром употребляете в виде жидкости», — отметил врач.

Если речь о специальных анализах, где нужно измерить гематокрит или показатели свертывающей системы, пить воду нежелательно, потому что эти параметры зависят от соотношения жидкости и белков. Врач должен об этом предупредить.

Газировку, сладкую воду, кофе и чай пить категорически нельзя. Их необходимо исключить из рациона хотя бы за 6 часов. От алкоголя нужно отказаться минимум за двое суток до сдачи анализов.