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Россиянам раскрыли неочевидные правила чистки зубов

При чистке зубов нужно соблюдать ряд иногда неочевидных, но очень важных правил, рассказал стоматолог Владимир Лосев. Их врач раскрыл россиянам в беседе с NEWS.ru.

Неочевидные правила чистки зубов
© Lenta.ru

По словам специалиста, во время процедуры головку щетки нужно располагать под углом в 45 градусов, а начинать чистку лучше с дальних жевательных зубов, постепенно перемещаясь в сторону передних.

«Не жалейте времени на процесс очищения. Каждый зуб необходимо обрабатывать не менее 20 раз», — заявил стоматолог.

Чтобы уничтожить налет, продолжил он, нужно совершать выметающие движения щеткой, с нажимом поворачивая ее по направлению от десен. Таким образом, объяснил Лосев, можно не только удалить застрявшие кусочки еды и вредные бактерии, но и провести полезный и эффективный массаж тканей. Такая правильная чистка, добавил специалист, послужит профилактикой воспалительных процессов — к примеру гингивита, сопровождающегося кровоточивостью и рыхлостью десен.

Около зоны щек, уточнил Лосев, зубы нужно очищать круговыми мягкими движениями, внутри работая щеткой в обратном от десен направлении, а жевательные зоны боковых зубов чистить движениями вверх-вниз. Наконец, подчеркнул он, от налета нужно очистить язык, используя для этого обратную сторону щетки.

Ранее стоматолог-хирург Арам Давидян рассказал об использовании скребка для языка для гигиены полости рта. По словам врача, применение этого гаджета снизит скорость размножения бактерий, способных спровоцировать развитие заболеваний ЖКТ.

ЗОЖ
Владимир Лосев