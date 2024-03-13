Менопауза у мужчин: как понять, что уже началось

Мужской эквивалент женской менопаузы – андропауза. Это время, когда гормональный баланс замедляется и у мужчины происходят изменения на многих уровнях. Обычно он начинается около 50-летия и длится всю оставшуюся жизнь.

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Снижение уровня андрогенов, таких как тестостерон и дегидроэпиандростерон, вызывает ряд симптомов. Важно отметить, что они не обязательно должны встречаться у каждого мужчины.

Симптомы андропаузы

Снижение либидо. У мужчин в период андропаузы может наблюдаться снижение интереса к сексу. Это вызвано снижением уровня тестостерона, который является ключевым гормоном, отвечающим за половое влечение.

Усталость. Многие мужчины испытывают хроническую усталость во время андропаузы. Это может быть связано как с гормональными изменениями, так и со стрессом старения.

Трудности с концентрацией внимания. Как и усталость, она может быть вызвана как гормональными изменениями, так и стрессом.

Повышенная нервозность и раздражительность , появление тревожности, большая склонность к развитию депрессии. Бессонница , нарушения циркадных ритмов. Потеря мышечной массы. Тестостерон имеет решающее значение для наращивания и поддержания мышечной массы. Снижение его уровня может привести к ухудшению физического состояния и большей утомляемости. Увеличение веса. По мере того, как мужчины стареют и уровень тестостерона снижается, они могут заметить увеличение веса, особенно в области живота.

Выпадение волос. Андропауза может ускорить процесс облысения, который является естественным для многих мужчин с возрастом.

Эректильная дисфункция. Это может быть связано как со снижением уровня тестостерона, так и с другими проблемами со здоровьем, которые появляются в возрасте около 50 лет, например, болезни сердца или диабет. Увеличение груди и уменьшение волос на теле.

Что нужно есть во время менопаузы

Белок необходим для построения и восстановления тканей, включая мышцы. Хорошие источники белка включают нежирное мясо, рыбу, яйца, орехи, семена, бобовые и молочные продукты.

Сложные углеводы , такие как цельнозерновой хлеб, макароны и рис, обеспечивают более продолжительную энергию и помогают поддерживать стабильный уровень сахара в крови.

Полезные жиры необходимы для здоровья: сильного иммунитета, крепких костей, правильного функционирования нервной системы, способности концентрироваться и запоминать. Оливковое масло, авокадо, орехи и жирная рыба, такая как скумбрия и лосось, должны быть на тарелке мужчины как можно чаще. Вам следует избегать трансжиров (например, в магазинных кондитерских изделиях, фаст-фуде) и ограничить потребление насыщенных жиров, которые содержатся, например, в красном мясе.

Кальций имеет решающее значение для здоровья костей. Он содержится в молочных продуктах, зеленолистных овощах и рыбе

Цинк и селен (морепродукты, орехи, бобовые) поддерживают правильный уровень тестостерона в крови и повышают половое влечение. Они положительно влияют на простату.

Клетчатка помогает поддерживать здоровую пищеварительную систему и может способствовать поддержанию здорового уровня холестерина. Хорошими источниками клетчатки являются цельнозерновые зерновые продукты и бобовые, а также овощи и фрукты (они должны составлять половину порции каждого приема пищи; фрукты должны заменять сладости).