Фитнес-тренер назвал эффективные упражнения для работающих за компьютером

Фитнес-тренер Михаил Прыгунов назвал эффективные упражнения для людей, которые весь рабочий день проводят за компьютером. Его слова приводит Sb.by.

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По его словам, их можно выполнять, не покидая рабочее место.

«Это легкие наклоны вперед и назад, круговые движения в плечевом суставе, а также небольшие повороты корпуса и головы. Эти упражнения улучшат кровообращение, расслабят напряженные мышцы», — заявил Прыгунов.

Тренер также рассказал о важности регулярных перерывов во время работы.