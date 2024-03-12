Диетолог предупредила о риске поправиться в Великий пост

Тем, кто будет держать Великий пост, важно помнить, что резкое изменение рациона питания может нанести вред организму, рассказала в беседе с «Радио 1» врач-диетолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова. По ее словам, в отсутствие животных белков многие начинают потреблять большое количество углеводов, что в итоге приводит к набору лишнего веса. Кроме того, дисбаланс питательных веществ способствует выпадению волос и ухудшению состояния кожи и ногтей.

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Как пояснила специалист, на неделе перед Великим постом следует не объедаться блинами, а начать подготовку к предстоящим ограничениям. Для этого нужно сократить потребление мяса, оставив в рационе яйца, рыбу и творог. По словам диетолога, питание в пост предполагает потребление растительных белков и является искусством смешивания нужных продуктов для каждого приема пищи.

Например, на завтрак можно сделать кашу на растительном молоке, туда добавить орехи. <...> Также надо обязательно добавить фрукты или сухофрукты, поскольку клетчатка также должна быть в каждом приеме пищи, — подчеркнула эксперт.

В правильный обед на растительной основе могут входить не только крупы и бобы, но и веганские бургеры, пельмени с растительным фаршем и постная паста болоньезе, продолжила врач. Эти блюда также позволят не переесть в ужин. В качестве закуски можно использовать хумус — пасту на основе нутового пюре. Разнообразить меню помогут также сыр тофу, брокколи и грибы. И хотя белка в их составе недостаточно для построения полноценного рациона, их белковая составляющая все же выше, чем во многих овощах и фруктах.

Также Дианова призвала постящихся воздержаться от употребления белого риса, который практически не содержит полезных веществ. Эту крупу можно заметить бурым рисом.

Великий пост у православных христиан в этом году продлится с 18 марта по 4 мая.

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