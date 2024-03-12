Врач рассказал о вреде крепких настоек

Ягодные и плодовые настойки могут таить угрозу для организма, который получает двойной удар. Высокий процент спирта бьёт по центральной нервной системе, печени, желудку, сердцу и сосудам, а сахар начинает бродить, провоцируя вздутие и боли в животе. Об этом рассказал врач Александр Умнов, пишут «Аргументы и факты» во вторник, 12 марта.

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«Из-за лошадиной дозы сахара настойка является «химерой» между сладким вином и водкой. Вроде бы и выпить можно больше из-за кажущейся мягкости, но и чувствовать себя человек будет гораздо хуже», — предупредил медик.

Специалист советует употреблять алкоголь, произведённый промышленным, а не кустарным способом. Так как в противном случае возрастает риск отравиться метиловым спиртом или другими опасными продуктами переработки, например, синильной кислотой.

«Из-за дисбаланса электролитов усиливается работа почек, что может в конечном счёте привести к почечной недостаточности. Нарушается гормональный статус человека, из-за чего женщина не сможет забеременеть, а мужчина — создать достаточное количество здоровых сперматозоидов», — отметил эксперт.

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