Диетолог: некоторые продукты опасны, так как разрушают организм человека

Некоторые из привычных россиянам продукты действуют на организм как отравляющие вещества, медленно его разрушая, предупредила диетолог Полина Журавлева. В первую очередь — это газированные напитки, регулярно пить которые опасно, заявила она в беседе с Общественной Службой Новостей.

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В газировке содержится много искусственных ароматизаторов и подсластителей, она способствует тому, что организм откладывает пустые калории и создает жировую прослойку, пояснила специалист.

«Есть настоящие лимонадные наркоманы, особенно кока-кольные, которые не могут и пару часов прожить без сладкого напитка. Слезать, кстати, со сладкой газировки также трудно, как и со многих наркотиков», — уверена Журавлева.

В список опасных продуктов она также внесла выпечку и отдельно — белый хлеб. По словам диетолога, в таких булочках мало клетчатки, они плохо насыщают, повышают уровень инсулина. Выбор лучше делать в пользу цельнозернового и ржаного хлеба, считает эксперт.

В числе опасных для организма продуктов, по мнению Журавлевой, особое место занимает приготовленная во фритюре картошка фри, содержащая трансжиры, а также рыбные консервы, к примеру, тунец. В них содержится ртуть, которая при регулярном употреблении попадает в органы, объяснила она.

Навсегда убрать из рациона Журавлева посоветовала также колбасу и сосиски, представляющие «канцерогенную опасность», а также маргарин, сладости, полуфабрикаты и алкоголь.

Напомним, специалисты также относят к вредным продуктам лапшу быстрого приготовления. Отмечается, однако, что разовое ее употребление не причинит вреда — нельзя такую лапшу есть именно на постоянной основе.