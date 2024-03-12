Какие продукты поддержат здоровье печени

Потребление достаточного количества воды является одним из важнейших составляющих для здоровья печени. Об этом «Пятому каналу» рассказала диетолог, нутрициолог, основатель школы здорового питания Lilystarfit, блогер Лилия Стародубцева.

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По ее словам, лучше всего, чтобы температура была в промежутке 40-50 градусов. Кроме того, для работы печени необходимы полезные жиры, в частности, Омега-3 жирные кислоты. Их можно получить из рыбы северных морей и натуральных масел.

«Идеально, если вы будете добавлять в свой рацион масло гхи или топленое масло. Их вы можете использовать для приготовления пищи. Сливочное масло также считается из продуктов, который богат правильными насыщенными жирами. Следует учесть, что в нем должно содержаться не более 82,5% жирности», — уточнила Стародубцева.

Кроме того, диетолог советует потреблять больше овощей, фруктов и сухофруктов, а также свекольный сок, в которых содержится клетчатка. Полезными для печени считаются и крестоцветные — брюссельская капуста и капуста брокколи. Эти продукты улучшают выработку ферментов, которые способствуют детоксикации печени, помогают в борьбе с опухолевыми процессами и восстанавливают структуру печени.

Гастроэнтеролог Анастасия Феклистова до этого говорила, что детокс-диеты и биологически активные добавки (БАДы) не помогают при очистке печени от токсинов. По словам эксперта, печень не нуждается в дополнительной помощи для вывода токсичных веществ из организма.