Эндокринолог рассказал, от чего стоит отказаться, чтобы не навредить обмену веществ

Эндокринолог Терушкин рассказал, от чего стоит отказаться, чтобы не навредить обмену веществ
Эндокринолог Роман Терушкин рассказал, какие привычки нужно исключить из своей жизни, чтобы не нарушить обмен веществ. Все они связаны с образом жизни, а образ жизни в значительно степени влияет на нашу жизнь.
Первая вредная привычка – не соблюдать режим дня. Каждый для себя должен подобрать подходящий распорядок, если режим будет введен, то и организму работать станет проще, в противном случае повысится выработка гормона стресса кортизола, снизится иммунитет, будут развиваться воспалительные заболеваний, пишет Life.ru.
Привычка смотреть в телефон перед сном разрушает гормон сна мелатонин – чем его меньше, тем сон хуже даже у тех, кто засыпает без проблем. Кроме этого, скроллинг в интернете сначала приведет к повышенной выработке дофамина, а через некоторое время будет вызывать лишь перевозбуждение нервной системы, сон станет менее качественным, а самочувствие ухудшится.
Пить воду по ночам тоже вредно. Любое поступление жидкости активизирует работу почек, а за ними и других органов. Воду лучше исключить за час до сна и не пить ее до утра.
Постоянные перекусы ведут к снижению чувствительности рецепторов к инсулину, из-за чего развивается инсулинорезистентность, а она ведет к ожирению, метаболическому синдрому, сахарному диабету и увеличивает риск развития рака.
Офтальмолог Наталья Захарова рассказала, как долго в течение дня можно смотреть в экран, а ее коллега Александр Аксютин перечислил способы профилактики компьютерного синдрома.