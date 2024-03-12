Эндокринолог рассказал, от чего стоит отказаться, чтобы не навредить обмену веществ

Эндокринолог Роман Терушкин рассказал, какие привычки нужно исключить из своей жизни, чтобы не нарушить обмен веществ. Все они связаны с образом жизни, а образ жизни в значительно степени влияет на нашу жизнь.

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Первая вредная привычка – не соблюдать режим дня. Каждый для себя должен подобрать подходящий распорядок, если режим будет введен, то и организму работать станет проще, в противном случае повысится выработка гормона стресса кортизола, снизится иммунитет, будут развиваться воспалительные заболеваний, пишет Life.ru.

Привычка смотреть в телефон перед сном разрушает гормон сна мелатонин – чем его меньше, тем сон хуже даже у тех, кто засыпает без проблем. Кроме этого, скроллинг в интернете сначала приведет к повышенной выработке дофамина, а через некоторое время будет вызывать лишь перевозбуждение нервной системы, сон станет менее качественным, а самочувствие ухудшится.

Пить воду по ночам тоже вредно. Любое поступление жидкости активизирует работу почек, а за ними и других органов. Воду лучше исключить за час до сна и не пить ее до утра.

Постоянные перекусы ведут к снижению чувствительности рецепторов к инсулину, из-за чего развивается инсулинорезистентность, а она ведет к ожирению, метаболическому синдрому, сахарному диабету и увеличивает риск развития рака.

Офтальмолог Наталья Захарова рассказала, как долго в течение дня можно смотреть в экран, а ее коллега Александр Аксютин перечислил способы профилактики компьютерного синдрома.