Тренер назвала «лучшую утреннюю привычку» для похудения

Зарядка еще никому не помешала поддерживать хорошую форму, но, по мнению специалистов, есть более значимая утренняя привычка, когда речь идет о похудении. Сертифицированный персональный тренер Наталья Васкес уверена, что избежать увеличения веса ей и ее клиентам помогает завтрак с высоким содержанием белка.

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«Питательный завтрак с высоким содержанием белка может обуздать тягу к еде и помочь вам не вспоминать о голоде в течение более длительного времени. Белок помогает насытить вас, поэтому достаточное количество питательных веществ существенно снижает шансы, что вы захотите съесть пончик на работе или пойти за маффином в пекарню через дорогу», — рассказала эксперт изданию Parade.

Ученые подтверждают связь между привычкой плотно завтракать и контролем веса. Согласно исследованиям, так происходит из-за снижения вероятности переесть в течение дня или сорваться на сладости и вредные закуски до обеда.