Четыре удивительные вещи, которые кожа может рассказать вам о здоровье сердца

Наша кожа умеет подсказывать, что организму вообще и ей, в частности, нужно. Если она красная и раздраженная, это может означать, что у вас солнечный ожог или аллергическая реакция на средство по уходу за кожей, которое нужно выбросить. Если она сухая и шелушится, возможно, вам нужно сменить схему увлажнения и питания эпидермиса или начать принимать витамины А и Е.

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«Кожа может пожелтеть, если у вас проблемы с печенью (так называемая желтуха), или изменить вид вокруг суставов, если у вас ревматоидный артрит. А еще по ее состоянию можно судить о том, как работает ваше сердце. Некоторые ранние признаки сердечных заболеваний могут проявляться на лице и теле независимо от возраста», — утверждает терапевт Олег Балашов.

Лицо и тело бывают разных оттенков и тонов (иногда покровы могут казаться розовыми или красноватыми — и это нормально), но если вы видите синий цвет, это признак того, что что-то не так. «Синий или фиолетовый цвет кожи может означать, что кислород не циркулирует должным образом. Важно отметить, что более распространенные причины посинения пальцев ног не связаны с заболеваниями сердца. Например, мы часто наблюдаем обесцвечивание пальцев ног у пациентов с COVID−19 или аутоиммунными заболеваниями. Но если другая причина не ясна, это может быть признаком небольших тромбов или закупорки артерий», — объясняет Олег.

Гиперпигментация

Участки кожи, которые немного темнее остальных тоже могут быть признаком основных проблем со здоровьем, считает доктор Балашов. «Это может быть ранним признаком развития инсулинорезистентности, а она часто является симптомом диабета 2-го типа — состояния, которое удваивает риск сердечных заболеваний и инсульта», — предупреждает Олег.

Опухшие ноги

Следует обращать внимание не только на цвет и текстуру, но и на структуру кожи и тканей на определенных участках тела. Опухшие ноги могут быть ранним признаком синдрома сердечной недостаточности. Ноги или лодыжки начинают отекать, если сердцу не хватает сил перекачивать кровь из нижних конечностей. Это приводит к скоплению лишней жидкости.

«Если при отекших ногах вы можете пожаловаться на усталость и слабость, одышку или кашель, который невозможно вылечить, тошноту и отсутствие аппетита или боли в груди — срочно посетите врача, чтобы не пропустить начала серьезных заболеваний», — убеждает Олег.

Внезапный отек только одной ноги, это может быть признаком тромба, а точнее, тромбоза глубоких вен (ТГВ). В этом случае тоже лучше как можно скорее обратиться за медицинской помощью.

Новообразования на веках или вокруг них

Небольшие наросты на веках (или восковые бугорки на коже в целом) могут быть признаком высокого уровня холестерина или диабета, по словам терапевта.

Они не исчезают сами по себе, поэтому если вы хотите удалить наросты, их может убрать дерматолог. «Лучший способ предотвратить их появление — активно защищать свое сердце, снижая уровень холестерина диетой и избегая сигарет и алкоголя», — говорит Олег.