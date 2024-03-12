Как избавиться от «пивного живота» без полного отказа от алкоголя

Употребление стакана воды между алкогольными напитками помогает контролировать количество выпитого и уменьшать объем талии. Об этом изданию The Telegraph рассказал доктор Филип Чант, руководящий компанией Bodyscan, которая использует рентгеновские технологии для измерения соотношения жира, мышц и костей в организме человека.

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По словам специалиста, наличие «пивного живота» может повышать риск развития болезни Альцгеймера и сердечно-сосудистых заболеваний. Отмечается, что зачастую выступающий вперед живот — это сочетание подкожного и висцерального жира, окружающего внутренние органы. Скопление жира в абдоминальной области может быть следствием не только генетики, но и образа жизни. В частности, спровоцировать увеличение объема талии может злоупотребление калорийной пищей и спиртными напитками.

Доктор отметил, что алкоголь — это достаточно калорийный продукт. Тем не менее, для уменьшения объема талии необязательно полностью от него отказываться. Прежде всего, количество употребляемого алкоголя нужно ограничить до 14 порций в неделю (такое количество содержится примерно в шести бокалах вина среднего объема).

Также врач советует выпивать стакан воды после каждого алкогольного напитка. Такая привычка помогает контролировать количество выпитого (а также калорий, содержащихся в алкоголе) и в долгосрочной перспективе способствует уменьшению объема жировой ткани в области живота.

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