Офтальмолог назвала время, которое рекомендуется проводить перед экранами гаджетов

Врач подчеркнула, что взрослым разрешается проводить за экраном гаджетов до трех чаосв в день, а детям – не более двух часов.

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Привычка подолгу засиживаться у экрана гаджетов может негативно сказаться на здоровье. Поэтому взрослым разрешается проводить перед экраном до 2–3 часов в день, детям до 1–2 часов, рассказала врач-офтальмолог телемедицинского сервиса «Доктис» Наталья Захарова.

Помимо ухудшения зрения гаджеты могут привести к нарушениям сна, а также ухудшению психоэмоционального состояния. Поэтому врач рекомендовала отказаться от использования смартфонов за 1-2 до отхождения ко сну.

При этом снижается физическая активность, поэтому возрастает риск развития ожирения, сообщают «Известия».

Привычка хвататься за смартфоны сразу после пробуждения также негативно сказывается на здоровье, так как усиливает стресс и чувство тревоги, напомнила Захарова.

«Чтобы легче входить в деловой режим, выработать привычку в первый час после пробуждения не брать в руки телефон, чтобы дать организму адаптироваться к новому дню и повысить уровень утренней энергии», — рассказала Захарова.

Что касается вреда для глаз, Захарова рекомендовала использовать правила 20-20-20, суть которого заключается в том, чтобы после 20 минут работы за экраном делать 20-секундный перерыв, фокусируя взгляд на объектах, находящихся на расстоянии не менее 20 футов — приблизительно 6 м.

Ранее сообщалось, что Омега-3 положительно сказывается на общем состоянии здоровья, а также необходим для поддержания здоровья глаз. А по словам врача-офтальмолога высшей категории, к.м.н., доцента кафедры глазных болезней Национального медико-хирургического центра имени Пирогова Ирины Лещенко, при прогрессирующей близорукости высок риск отслоения сетчатки.