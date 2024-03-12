Врач оценил пользу занятий спортом при простуде

При легкой простуде фитнес-тренировки не вредят здоровью и даже приносят пользу. Об этом США) Кэлвин Хванг изданию HuffPost.

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По словам специалиста, если человек испытывает легкие симптомы гриппа или простуды, такие как головная боль, насморк, першение и боль в горле, никаких противопоказаний занятиям спортом нет. Хванг утверждает, что физическая активность низкой и умеренной интенсивности активирует клетки иммунной системы и помогает им энергичнее реагировать на инфекцию.

Врач посоветовал во время легкой болезни заняться йогой или выйти на уединенную прогулку. Главное правило — не посещать спортзал и групповые тренировки, чтобы не распространять вирусы, предупредил специалист. Также он отрицательно оценил идею при недомогании заниматься спортом через силу. По мнению врача, иногда организму просто нужен отдых, и нагрузка может негативно сказаться на его состоянии.

Кроме того, Хванг подчеркнул, что даже легкие физические упражнения не рекомендуются, если симптомы простуды становятся тяжелыми: повышается температура, появляются кашель, боль в суставах и теле, диарея или рвота. Он указал, что в этом случае организм испытывает повышенную нагрузку, а занятия спортом лишь усиливают ее и лишают сил, необходимых для выздоровления. Помимо этого, по словам Хванга, потоотделение во время тренировки может вызвать обезвоживание, которое спровоцирует более тяжелое и продолжительное течение болезни.

Ранее врач-офтальмолог Дмитрий Дементьев рассказал, что при простуде нельзя носить контактные линзы. Он объяснил, что под них может попасть бактерия, вирус или грибковая инфекция.