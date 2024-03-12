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Диетолог Бережная заявила о вреде горячих блинов для здоровья

Гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная предостерегла россиян от употребления слишком горячих блинов, которые могут навредить здоровью желудка.

Диетолог заявила о вреде горячих блинов для здоровья
© РИА Новости

Как рассказала кандидат медицинских наук, блины являются далеко не безобидным блюдом. По словам врача, они требуют от организма больших затрат энергии и немало ферментов для переваривания. Также употребление обжаренного теста грозит низкоактивным воспалением в кишечнике. При этом риск проблем со здоровьем возрастает, если есть блины неостывшими. Об этом пишет радио Sputnik.

– Горячее тесто дает большой прилив крови к желудку и выраженную тяжесть. Если тесто очень теплое и очень сдобное, оно тяжело переваривается, потому что сразу собирается в липкий комок, который организму сложно расщепить, – объяснила медик.

Бережная посоветовала есть не больше двух блинов три раза в неделю, а также использовать при их приготовлении овощную начинку, богатую клетчаткой.

ЗОЖ
Ирина Бережная