Диетолог заявила о вреде горячих блинов для здоровья

Гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная предостерегла россиян от употребления слишком горячих блинов, которые могут навредить здоровью желудка.

Как рассказала кандидат медицинских наук, блины являются далеко не безобидным блюдом. По словам врача, они требуют от организма больших затрат энергии и немало ферментов для переваривания. Также употребление обжаренного теста грозит низкоактивным воспалением в кишечнике. При этом риск проблем со здоровьем возрастает, если есть блины неостывшими. Об этом пишет радио Sputnik.

– Горячее тесто дает большой прилив крови к желудку и выраженную тяжесть. Если тесто очень теплое и очень сдобное, оно тяжело переваривается, потому что сразу собирается в липкий комок, который организму сложно расщепить, – объяснила медик.

Бережная посоветовала есть не больше двух блинов три раза в неделю, а также использовать при их приготовлении овощную начинку, богатую клетчаткой.