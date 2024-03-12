Онколог назвала продукт, от которого нельзя отказываться

Внезапные вздутие живота, тошноту и прочие симптомы, с которыми часто сталкиваются пациенты, можно предотвратить. Способы простые и работающие. Об этом в своем Telegram-канале рассказала проктолог и онколог Елена Смирнова.

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Клетчатка - сложный углевод - всегда должна присутствовать в рационе. Увы, есть фрукты и овощи на постоянной основе многие не привыкли, и даже экономят на такой пище.

"Не отказывайтесь от клетчатки!", - подчеркнула врач, отметив особую ценность помидоров.

Елена Смирнова отмечает, что включающая помидоры диета дает организму ликопин - антиоксидант, который действует, как противовоспалительное.

Кроме того, есть исследования, которые подтвердили, что употребление помидоров облегчает вздутие живота.

"Помидоры также богаты калием, который снижает уровень натрия в организме, вызывающего вздутие живота", - уточнила онколог.

С точки зрения борьбы со вздутием живота врач также посоветовала обратить внимание на авокадо и сельдерей. Последний, например, одержит флавоноиды, которые уменьшают воспаление в организме, в том числе, в кишечнике.

Ценность авокадо в большом количестве калия. Он способствует контролю уровня натрия.

"Чем лучше работает эта система, тем меньше вздутие", - пишет врач.

В целях профилактики вздутия Елена Смирнова посоветовала пить достаточное количество воды в течение дня, сократить потребление простых сахаров (они только усиливают кишечное брожение), по возможности готовить без добавления масла.

Ранее врач Екатерина Волкова призвала полностью отказаться от трансжиров (фастфуд, жареная еда) и включить в рацион ферментированные продукты (квашеные овощи).