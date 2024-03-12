Как взбодриться перед работой, если совсем не выспался. Простые способы

Этим простым трюком можно пользоваться в течение дня, если перед работой не получилось как следует выспаться. Также быстро взбодриться поможет утренняя зарядка или прогулка перед работой. Организм получает больше кислорода, появляется прилив сил и энергии. Подробнее о лайфхаках для бодрости рассказали неврологи Екатерина Демьяновская и Наталья Шиндряева.

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Как взбодриться

Просыпайтесь и вставайте сразу после пробуждения. Даже если очень хочется спать, не переводите будильник ещё на 10–20 минут. Так вы только усилите сонливость.

Выпейте стакан воды комнатной температуры. Вода ускорит пробуждение и подготовит желудочно-кишечный тракт к приёму пищи.

Примите контрастный душ. Это поможет стимулировать циркуляцию крови и повысить бодрость.

Позавтракайте пищей, богатой белками и сложными углеводами. Подойдут каши, омлет, свежие овощи. А вот сладостями и жирной едой лучше не завтракать, посоветовали неврологи в беседе с изданием «Доктор Питер».

Прогуляйтесь перед работой. Физическая активность поможет поднять уровень энергии и бодрости.

Ограничьте потребление кофеина и сахара. Хотя малое количество кофе может помочь бодрствовать, избыток может вызвать нервозность и раздражительность.

Мойте руки холодной водой. Этот приём можно использовать в течение всего дня.

Постарайтесь вздремнуть в обед. Дневной сон продолжительностью 20–30 минут поможет организму наполниться энергией. Конечно, это не замена полноценному ночному сну, но тоже полезно для восстановления

После обеда клонит в сон — что делать?

В обеденное время большинство работников едят. Но после обеда возникает проблема: нужно продолжать работать, а из-за приёма пищи клонит в сон. В таких случаях британский теледоктор и диетолог Майкл Мосли советует перекусывать тёмным шоколадом и орехами.

По его словам, достаточно будет 15–30 г орехов и двух кусочков шоколада (с содержанием какао не менее 70%).

«Как и кофе, орехи и тёмный шоколад богаты полифенолами и положительно влияют на когнитивные способности, а именно на кратковременную память, беглость речи и внимание», — объяснил специалист.

Мы уже говорили, что вредно после пробуждения переставлять будильник, чтобы больше поспать. Как считают учёные, в определённый промежуток времени утром людям просыпаться легче, и именно на это время надо ставить будильник. Подробности — здесь.