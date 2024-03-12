Россиянам раскрыли пользу пилатеса

Изначально эта система тренировок разрабатывалась для реабилитации пациентов после травм. У её истоков стоял немецко-американский спортивный специалист Йозеф Пилатес. Упражнения, которые входят в этот вид фитнеса, помогают улучшить осанку, координацию, силу и гибкость, но не только. Подробнее о пользе щадящих тренировок рассказал врач физической и реабилитационной медицины Андрей Попов.

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Польза пилатеса

По словам врача, пилатес — один из самых безопасных и щадящих видов тренировок, который почти не имеет противопоказаний. Им можно заниматься как молодым, так и пожилым людям, сообщил телеграм-канал «Мой медицинский центр».

Среди плюсов пилатеса реабилитолог выделил следующие:

Улучшение силы и гибкости. Дело в том, что пилатес помогает укрепить основные группы мышц и улучшить подвижность суставов. Проработка мышц живота и спины полезна для хорошей координации и правильной осанки.

Дело в том, что пилатес помогает укрепить основные группы мышц и улучшить подвижность суставов. Проработка мышц живота и спины полезна для хорошей координации и правильной осанки. Снижение риска падений. Это достигается опять же за счёт укрепления мышц-стабилизаторов. Особенно актуальна эта проблема в пожилом возрасте, когда прочность костей снижается, а риск переломов растёт.

Это достигается опять же за счёт укрепления мышц-стабилизаторов. Особенно актуальна эта проблема в пожилом возрасте, когда прочность костей снижается, а риск переломов растёт. Снижение болей в области спины и шеи. Благодаря плавным упражнениям улучшается кровообращение в области межпозвонковых дисков. В результате снижаются болевые ощущения в пояснице и шейном отделе позвоночника.

Благодаря плавным упражнениям улучшается кровообращение в области межпозвонковых дисков. В результате снижаются болевые ощущения в пояснице и шейном отделе позвоночника. Снижение стресса. Пилатес, как и йога, базируется на контроле дыхания и развитии осознанности своего тела. Всё это позволяет лучше справляться со стрессом.

Пилатес, как и йога, базируется на контроле дыхания и развитии осознанности своего тела. Всё это позволяет лучше справляться со стрессом. Подходит пожилым. Эти щадящие тренировки идеально подходят для пожилых людей, ведь риск получить травму здесь гораздо ниже, чем во время других видов активности. Плавные упражнения без излишних усилий полезны при заболеваниях суставов и патологиях костно-мышечной системы.

Ограничения пилатеса