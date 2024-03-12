Сомнолог: короткий вечерний сон может быть вреден для здоровья

Привычка «прикорнуть» вечером может сбить циклы ночного сна. После подобного «отдыха» человек получает заряд бодрости и рискует не заснуть в течение нескольких часов уже в ночное время. Об опасности «преждевременного» сна в эфире радио Sputnik предупредил сомнолог Роман Бузунов. Также он дал рекомендации страдающим от вечерней сонливости.

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«Вечернее непреднамеренное засыпание может перебить ночной сон. Этого нельзя допускать. Как дневной сон освежает – человек может 10-15 минут поспать и получить запас бодрости на несколько часов – так же можно и вечером перебить сон», — сообщил эксперт.

Отдельно стоит отметить вред подобного «перебитого» сна людям с бессонницей. По словам врача, из-за сдвига времени активности и отдыха создается условно-рефлекторная модель бессонницы, когда у человека формируется боязнь не уснуть, а сама подготовка ко сну вызывает стресс. По словам Романа Бузунова, для решения проблемы необходимо создать дефицит сна специальной техникой.

«Это техника ограничения сна, то есть время пребывания в постели строго ограничено, и до того ложиться нельзя, как бы ни хотелось спать. Создается дефицит сна, и даже если у человека сработает рефлекс боязни не заснуть, он все равно заснет. То есть нельзя спать в неподходящее время, даже если очень захотелось», - пояснил он.

Для борьбы с вечерней сонливостью доктор предложил заниматься рутинными делами, не требующими принятия сложных решений. Например, можно убраться дома, погладить вещи или банально прогуляться. При этом нежелательно «залипать» в экран смартфона или компьютера, так как «серфинг» заставляет человека думать и возбуждает нервную систему.