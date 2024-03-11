Почему при магнитных бурях следует пить зеленый чай

Магнитные бури способны оказать влияние на самочувствие человека, поэтому, чтобы избежать недомогания, следует употреблять как можно меньше соли и пить травяные чаи. Об этом рассказала врач-реабилитолог Светлана Малиновская.

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— Во-первых, нужно ограничить соль, пить привычные таблетки для нормализации давления, прописанные врачом, больше отдыхать и гулять. Полезны будут травяные чаи для релаксации и хорошего сна, витамины, — рассказала эксперт.

По словам медика, в период магнитных бурь непросто придется тем, кто страдает сосудистым патологиями, повышенным давлением и лишним весом. Поэтому во время природного явления следует исключить потребление кофе, алкогольных напитков, а также табачных изделий, поскольку все они могут нанести больший вред организму. Все эти рекомендации лучше сделать привычкой в долгосрочной перспективе, также важно будет контролировать вес, подытожила Малиновская в беседе с Regions.ru.

Первая в этом году магнитная буря началась на Земле после трех мощных вспышек на Солнце. Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал «Вечерней Москве», как подобные явления сказываются на здоровье человека.