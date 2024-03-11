Дэвид Чарльз Митченер, 89-летний мужчина, был госпитализирован в местную больницу в Суррее с гиперкальциемией. При этом состоянии уровень кальция в крови превышает норму. Он принимал добавки с витамином D в течение как минимум девяти месяцев.

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По словам Лоуренса Аппеля, доктора медицинских наук, магистра здравоохранения, профессора медицины в Университете Джонса Хопкинса в Балтиморе, гиперкальциемия может возникнуть при приеме очень высоких или умеренных доз витамина D у людей с серьезными заболеваниями. Вскрытие показало, что причиной смерти Митченера стали: токсичность витамина D и гиперкальциемия, а также ишемическая болезнь сердца (вызванная сужением артерий), застойная сердечная недостаточность и хроническая почечная недостаточность.

Итак, сколько же витамина D в сутки нужно получать человеку? Это зависит от его возраста. По данным Национального института здравоохранения, взрослым моложе 70 лет необходимо в день получать 15 микрограммов (мкг), или 600 МЕ (международных единиц), а тем, кому 70 лет и больше, — 20 мкг (800 МЕ). Всё, что больше, - уже много.

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Большинство людей получают достаточное количество витамина D из пищи и естественного света. Из добавок эффективнее действует D3 (холекальциферол). Чтобы понять, хватает ли вам этого витамина, нужно сдать анализ крови.

Национальный институт здравоохранения отмечает, что верхний предел для взрослых составляет 100 мкг (4000 МЕ) в сутки.

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