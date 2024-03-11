Мифы о полезных продуктах на завтрак

Эксперт ЭКОмаркета Ирина Воронцова рассказала, почему считавшиеся полезными продукты для завтрака на самом деле вредны.

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Специалист отметила, что первый прием пищи не должен содержать быстрых углеводов, а также желательно минимизировать количество сладкого. То есть по словам Воронцовой, о круассанах, булочках, тостов со сладкими чаем или кофе придется забыть, как и о мюсли и хлопьях.

В беседе с «Южным Федеральным» эксперт отметила, что после такого завтрака очень скоро опять захочется перекусить, а это ведет к набору лишнего веса.

По мнению Воронцовой, лучше съесть на завтрак овсяную или гречневую кашу. Кроме этого она рекомендует отваривать яйца.

А от традиционного британского завтрака воздержаться. Он слишком тяжелый для современного желудка. На переваривание жареного бекона с яичницей уходит слишком много энергии, которая понадобится для решения задач по работе. К тому же это вредно для сердечно-сосудистой системы, поскольку ведет к накапливанию холестерина.

Если вы заядлый мясоед, то легкий салат с отварной куриной грудкой станет отличным завтраком.

Не рекомендует Воронцова с утра есть творог, другие кисломолочные продукты, а также начинать утро со стакана свежевыжатого сока, им можно завершить трапезу.

Эксперт отмечает, что в начале дня в желудке и так достаточно кислоты, поэтому повышать ее уровень не нужно, чтобы не появились проблемы со здоровьем.

А гастроэнтеролог Сергей Вялов рассказал о полезных бутербродах на завтрак.