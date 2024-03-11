Как нужно спать, чтобы хорошо себя чувствовать

Мало кто задумывается над положением тела во время сна. А зря — ваша поза во время продолжительного ночного сна способна повлиять как на здоровье сердца, так и на общее самочувствие. Как нужно спать, чтобы отлично себя чувствовать и не рисковать здоровьем, в беседе с The New York Times рассказал кардиолог Леонард Ганц.

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«Учащенное сердцебиение может быть более заметным у некоторых людей именно когда они лежат или спят на левом боку», — объяснил эксперт. Врач объяснил, что такое положение тела может вызвать незначительные изменения в положении сердца, так как оно окажется «подвешенным».

Различия в работе жизненно важного органа будут заметны даже на ЭКГ, однако до сих пор неизвестно, имеет ли это какое-либо значение для здоровых людей.

В случае с сердечной недостаточностью все куда более однозначно — с этим диагнозом не рекомендуется спать на спине.

«Лежание на спине может усугубить застойные явления в легких и вызвать их отек у людей с сердечной недостаточностью», — отметил врач.

Всем, кто страдает ночной изжогой, эксперты рекомендуют спать на левом боку. Так что придется выбирать между комфортом желудка и сердца.