Как нужно спать, чтобы хорошо себя чувствовать

Сон в этой позиции доказано вредит вашему сердцу и приводит к плохому самочувствию
Мало кто задумывается над положением тела во время сна. А зря — ваша поза во время продолжительного ночного сна способна повлиять как на здоровье сердца, так и на общее самочувствие. Как нужно спать, чтобы отлично себя чувствовать и не рисковать здоровьем, в беседе с The New York Times рассказал кардиолог Леонард Ганц.
«Учащенное сердцебиение может быть более заметным у некоторых людей именно когда они лежат или спят на левом боку», — объяснил эксперт. Врач объяснил, что такое положение тела может вызвать незначительные изменения в положении сердца, так как оно окажется «подвешенным».
Различия в работе жизненно важного органа будут заметны даже на ЭКГ, однако до сих пор неизвестно, имеет ли это какое-либо значение для здоровых людей.
В случае с сердечной недостаточностью все куда более однозначно — с этим диагнозом не рекомендуется спать на спине.
«Лежание на спине может усугубить застойные явления в легких и вызвать их отек у людей с сердечной недостаточностью», — отметил врач.
Всем, кто страдает ночной изжогой, эксперты рекомендуют спать на левом боку. Так что придется выбирать между комфортом желудка и сердца.