Малоподвижный образ жизни становится все более распространенным, он связан с более высоким риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, повышенным риском рака, диабета и более короткой продолжительностью жизни.

Чем больше шагов делали в день участники нового исследования, независимо от того, насколько малоподвижным был их образ жизни в остальное время, тем меньше у них был риск сердечно-сосудистых заболеваний и даже ранней смерти. Исследование опубликовано в British Journal of Sports Medicine.

«Это ни в коем случае не является гарантией выхода для людей, которые ведут сидячий образ жизни в течение длительного периода времени», — говорит один из авторов исследования Мэтью Ахмади из Сиднейского университета.

Ахмади и его коллеги проанализировали данные за 7 лет 72 174 человек из Биобанка Великобритании. Участники носили наручные акселерометры. Люди, на чьи показатели в первые два года могло повлиять плохое здоровье, не были включены в исследование. Люди в среднем проводили сидя 10,6 часов каждый день.

Команда обнаружила, что от 9 000 до 10 000 шагов в день являются оптимальными для противодействия малоподвижному образу жизни, снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний на 21% и риск смертности на 39%.

От 4000 до 5000 шагов в день давали половину этого положительного эффекта, независимо от того, сколько человек сидит остальное время. В целом, любое количество шагов в день, превышающее 2200, было связано с более низкой смертностью и риском сердечно-сосудистых заболеваний.