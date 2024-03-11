Как подготовиться к Великому посту: рекомендации врача

Великий пост начинается в этом году 18 марта, и многие верующие в течение длительного времени будут отказываться от пищевого разнообразия. Входить в него надо правильно, чтобы избежать проблем со здоровьем и обострения хронических заболеваний, считает кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов. Рекомендации по подготовке к посту он дал «Ленте.ру».

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В пост православные христиане могут употреблять только растительную пищу, с редкими исключениями, и чтобы такая резкая смена рациона не стала стрессом для организма, необходимо к ней подготовиться, заявил Белоусов. Первым делом он посоветовал проконсультироваться с лечащим врачом, чтобы тот, исходя из состояния здоровья пациента, дал разрешение на вступление в пост.

"При многих хронических заболеваниях отказ от полноценного питания может ухудшить самочувствие человека. В частности, не стоит поститься при заболеваниях ЖКТ: обострениях гастрита, язвы, желчнокаменной болезни".

Хотя бы за неделю до поста гастроэнтеролог предложил россиянам плавно начать сокращать употребление продуктов, от которых трудно отказаться сразу, например, сладкоежкам — от сдобной выпечки, мясоедам — от мяса. Так организму будет проще вступить в пост без стрессов.

«Каждый день нужно исключать по продукту, который будет запрещен в пост. Во время подготовки постепенно отказывайтесь от сладкой газировки, конфет, выпечки. Сокращайте употребление мяса и рыбы. Делайте акцент на растительной пище», — объяснил Белоусов.

Во время подготовки к посту необходимо употреблять достаточное количество воды, овощей и фруктов, чтобы избежать обезвоживания

Важную роль в подготовке к Великому посту, по словам собеседника «Ленты.ру», играют достаточный отдых и умеренные физические нагрузки. Посильная физическая активность, например длительные прогулки энергичном шагом, поддержат работу сердечно-сосудистой системы, а необходимое количество сна (минимум семь часов в сутки) поможет справиться с ограничениями в еде и поддержит нервную систему, объяснил Белоусов.

«Если вы уже вошли в пост, но через некоторое время почувствовали себя плохо, необходимо сразу же обратиться за медицинской помощью. И только после разрешения врача можно продолжать поститься», — подчеркнул гастроэнтеролог.

Ранее Евгений Белоусов рассказал о главных для мужского здоровья продуктах. В их число он включил помидоры.