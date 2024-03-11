Нутрициолог рассказала о пользе печени для иммунитета

Для того, чтобы восполнить дефицит полезных витаминов и минералов, образовавшийся за зиму, и укрепить иммунитет, необходимо пересмотреть свой рацион питания.

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Так, по словам главного нутрициолога бренда инновационных нутрицевтиков Dietelle Ксении Молчановой, в меню обязательно должна присутствовать богатая белком пища. Это в первую очередь рыба, морепродукты, яйца, куриное мясо и бобовые. В день необходимо съедать до 0,8 гр белка, сообщает «Лента.ру».

Также стоит уделить внимание продуктам, богатым железом. Например, печени, а также яйцам, мидиям и мясу говядины, посоветовала нутрициолог.

Для здоровой микрофлоры кишечника Молчанова рекомендовала добавить в рацион овощи и фрукты, ферментированные продукты, а также сваренный и охлажденный рис, картофель и зеленые бананы, в которых содержится полезный для кишечных бактерий резистентный крахмал, а также клетчатка.